На каком этапе находится обновление ИТ-инфраструктуры "Азерпочт"? (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В течение последующих лет планируется осуществить переход на микромодульную систему в контексте трансформации ИТ-инфраструктуры.

Об этом сказал Trend исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев.

Отметив, что к модернизации ИТ-инфраструктуры в рамках проекта трансформации привлекаются иностранные эксперты, он сказал, что их основное мнение заключается в том, что целесообразнее иметь не единую систему, а микромодульную.

По его словам, работы по замене компьютеров, принтеров, оборудования, обновлению сетевого оборудования и т.д., связанные с физической инфраструктурой, близятся к завершению. Однако обновление программного обеспечения невозможно в краткосрочной перспективе.

"Интернет-банкинг, мобильный банкинг были раньше внутри существующей системы. Мы подготовили их отдельно в виде модулей и отключили эту функцию в существующей системе. В этом году мы проведем аналогичные работы касательно денежных переводов, открытия счетов и других функций, переведя их в отдельный модуль", - сказал И.Мустафаев.

Он отметил, что переход на микромодульную систему планируется осуществить в течение последующих 3-5 лет: "Это связано с тем, что поэтапное проведение этих работ требует достаточных ресурсов и времени для разработки отдельного модуля по каждому функционалу. Кроме того, существует множество требований Центрального банка к финансовым услугам. Чтобы соответствовать этим требованиям, в модулях, которые мы разрабатываем, должны быть интеграции, определенные улучшения".

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