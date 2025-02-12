На оплату профобразования поселенцев на освобожденных территориях Азербайджана выделят 3,5 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На оплату профессионального образования лиц, проживающих на освобожденных территориях Азербайджана по предварительным подсчетам будет выделено 3,5 миллиона манатов для 3 тысяч человек.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил начальник отдела социального законодательства парламента Адиль Велиев, выступая сегодня на заседании комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Отметим, что обучение в профессиональных учебных заведениях лиц, проживающих на освобожденных от оккупации территориях, будет оплачиваться за счет средств государственного бюджета в течение 3 лет.

Этот вопрос был включен в законопроект "О внесении изменений в законы "Об образовании" и "О профессиональном образовании", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по науке и образованию Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, оплата обучения лиц, обосновавшихся на освобожденных территориях и поступивших в государственные, муниципальные и частные профессиональные образовательные учреждения в 2025/2026, 2026/2027 и 2027/2028 учебных годах, а также обучающихся в этих образовательных учреждениях в настоящее время, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.

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