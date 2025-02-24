Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 февраля

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 февраля.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.7876 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0467 маната, а 100 российских рублей — 1.9209 маната.
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