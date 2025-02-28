Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 февраля

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 28 февраля.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.7658 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0465 маната, а 100 российских рублей — 1.9384 маната.