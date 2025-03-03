БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов предложить Казахстану свои судостроительные возможности.

Как сообщает Trend, об этом 3 марта заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов во время встречи с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым, который находится с официальным визитом в Баку.

В ходе встречи одним из приоритетных направлений сотрудничества было определено развитие транспортных и логистических связей. Была выражена удовлетворенность ростом объема транзитных грузоперевозок между двумя странами, который к концу 2024 года составил 21 процент. Транзитные перевозки по железной дороге выросли на 33 процента.

Стороны подтвердили взаимные обязательства правительств по обеспечению выполнения поручений глав государств по развитию Среднего коридора.

Казахстанской стороне была предоставлена информация о проделанной Азербайджаном работе по совершенствованию транспортных коридоров, проходящих по территории страны. В этом контексте была подчеркнута важность запуска Зангезурского коридора, который может внести значимый вклад в расширение Среднего коридора.

Были отмечены хорошие перспективы и в судостроительном секторе. Азербайджан выразил готовность предложить Казахстану свои судостроительные возможности.

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