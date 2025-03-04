Казахстан окажет вагонную помощь АЖД

БАКУ /Trend/ - "Казахстанские железные дороги" (КТЖ) окажут вагонную помощь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Как передает Trend, об этом сообщил генеральный секретарь Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ) Гайдар Абдикеримов на заседании ассоциации в Баку.

"В рамках сегодняшнего заседания будут рассмотрены организационные вопросы исполнительного органа, формирование пула вагонов по маршруту ТМТМ (Средний коридор), а также оказание вагонной поддержки со стороны нацкомпании КТЖ для железных дорог Азербайджана и Грузии", - отметил он.

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