Назван планируемый объем грузоперевозок по Среднему коридору в 2025 г.

БАКУ /Trend/ - План перевозок грузов по Среднему коридору на 2025 год предусматривает объем в 2,5 миллиона тонн, включая 96 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте.

Как передает Trend, об этом сообщил генеральный секретарь Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ) Гайдар Абдикеримов на заседании ассоциации в Баку.

Он отметил, что для выполнения утвержденного плана на 2025 год железнодорожные и портовые администрации, операторы перевозок, а также судоходные компании должны избежать необоснованных задержек и простоев загруженных вагонов и контейнеров в пунктах пропуска, портах и припортовых станциях Каспийского и Черного морей, обеспечив беспрепятственный пропуск поездов в установленные сроки.

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