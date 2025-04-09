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Информационный центр Yelo Bank теперь работает круглосуточно!

Экономика Материалы 9 апреля 2025 12:42 (UTC +04:00)
Информационный центр Yelo Bank теперь работает круглосуточно!
Фото: Yelo Bank

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Yelo Bank, ставящий в приоритет качество обслуживания своих клиентов, перевёл информационную линию «981» на круглосуточный режим работы для более удобного и оперативного обслуживания.

Теперь получить подробную информацию о продуктах и услугах банка, текущих акциях и проектах можно в любой день недели и время суток, включая праздничные и выходные дни - просто позвонив по номеру 981. Кроме того, клиенты могут оперативно озвучить свои вопросы, предложения и мнения, воспользовавшись этой линией.

Yelo Bank продолжит совершенствовать качество обслуживания, чтобы быть ещё ближе к своим пользователям.

Планируете взять кредит в Yelo Bank? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

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