Информационный центр Yelo Bank теперь работает круглосуточно!

Yelo Bank, ставящий в приоритет качество обслуживания своих клиентов, перевёл информационную линию «981» на круглосуточный режим работы для более удобного и оперативного обслуживания.

Теперь получить подробную информацию о продуктах и услугах банка, текущих акциях и проектах можно в любой день недели и время суток, включая праздничные и выходные дни - просто позвонив по номеру 981. Кроме того, клиенты могут оперативно озвучить свои вопросы, предложения и мнения, воспользовавшись этой линией.

Yelo Bank продолжит совершенствовать качество обслуживания, чтобы быть ещё ближе к своим пользователям.



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Yelo Bank – Яркий Банкинг!