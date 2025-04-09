Инфляция в Азербайджане останется в целевом диапазоне ЦБА - МВФ

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в 2025 году экономический рост в Азербайджане будет умеренным, а инфляция останется в целевом диапазоне Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на МВФ.

Согласно информации, фонд прогнозирует, что с учетом стабильных международных цен на продовольствие и энергоносители, а также продолжения фискальной осторожности, инфляция в среднесрочной перспективе останется в пределах целевого диапазона 4±2% Центробанка.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе экономика Азербайджана будет расти в среднем на 2,5%. При этом прогнозируется ослабление внешней позиции страны на фоне снижения объемов добычи и цен на углеводороды, что приведет к сокращению торгового профицита и экспорта некарбоновых товаров. Тем не менее валютные резервы, по оценкам фонда, сохранятся на высоком уровне.

С учетом снижения воздействия инвестиций, сокращения добычи углеводородов и закрытия производственного разрыва к 2026 году, прогнозируется, что рост экономики снизится до 3,5 процентов в 2025 году.

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