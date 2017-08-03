Историческое событие на рынке ценных бумаг Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На рынке ценных бумаг Азербайджана произошло историческое событие. Операции на вторичном рынке по облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR, которые имеют самый высокий спрос на фондовом рынке страны, превысили 100 миллионов долларов, говорится в сообщении SOCAR Capital, распространенном в четверг.

Напомним, что облигации SOCAR, предусмотренные для внутреннего рынка выпущены в сентябре 2016 года объемом в 100 миллионов долларов.

Иными словами, несмотря на то, что с момента их выпуска прошло меньше года, объем операций по купле-продаже облигаций SOCAR на Бакинской фондовой бирже (БФБ) превысил объем их изначальной эмиссии. Такое событие, как на БФБ, так и в целом на фондовом рынке Азербайджана происходит впервые.

По информации компании SOCAR Capital, операция, которая помогла достигнуть исторического показателя, была совершена второго августа. Объем операций по облигациям SOCAR превысил 100 миллионов долларов.

В компании SOCAR Capital отметили, что активность по облигациям SOCAR продолжается и в настоящее время, наравне с физическими лицами, большой интерес к облигациям проявляют юридические лица. Только за первые шесть месяцев 2017 года 82 процента всех операций по облигациям на вторичном рынке БФБ пришлись на долю облигаций SOCAR. Как результат, в будущем ожидается еще больший рост объема операций по облигациям.

Главной причиной такого спроса на облигации SOCAR является их высокая надежность и доходность, гарантия возврата SOCAR для этих облигаций (стоимость облигаций никогда не падает ниже 1000 долларов и их в любое время можно обменять на наличные), а также выполнение обязательств по этим облигациям по графику и с высокой дисциплиной.

Облигации SOCAR выпущены самой крупной и надежной компанией страны - SOCAR - объемом в 100 миллионов долларов, периодом обращения в пять лет и годовой доходностью в пять процентов. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 долларов, а годовая доходность каждой облигаций - 50 долларов, что делает эти облигации самыми доходными на финансовом рынке.

Процентные выплаты по облигациям SOCAR осуществляются по заранее объявленному графику. До сегодняшнего дня были совершены три процентные выплаты по облигациям (17 января, 17 апреля и 17 июля), владельцы облигаций в целом заработали 3,75 миллиона долларов. Очередные выплаты будут совершены 17 октября.

Именно благодаря этим показателям облигации SOCAR считаются выгодным вложением для инвесторов. Облигации можно продать или купить за несколько минут, частично или полностью обменять на наличные или же получить с их помощью высокий доход.

Облигации SOCAR на вторичном рынке наравне с гражданами Азербайджана могут купить и иностранные физические и юридические лица. За прошедший период со стороны зарубежных инвесторов наблюдался большой интерес к этим ценным бумагам. В настоящее время среди вкладчиков в облигации SOCAR есть инвесторы из России, Турции, Грузии, Казахстана и граждане других стран.

Инвесторы и участники рынка продолжают обращаться в SOCAR с просьбой выпустить новые облигации или другие инструменты для удовлетворения высокого рыночного спроса. В настоящее время эти обращения рассматриваются, также изучается ситуация на рынке.

Для вложений в облигации SOCAR на вторичном рынке можно обратиться в центры службы ASAN №1 и №5 или же позвонить на горячую линию *19 99.