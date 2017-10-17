Банковские сообщество позитивно оценивает консолидацию банков в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ассоциация банков Азербайджана (АБА) позитивно оценивает консолидацию в банковском секторе страны, сказал во вторник журналистам глава АБА, председатель Наблюдательного совета Rabitabank Закир Нуриев.

"Подобные обсуждения на банковском рынке были всегда, но в последнее время они активизировались", - сказал Нуриев, добавив, что ассоциация поддерживает переговоры в этом направлении.