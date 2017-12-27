Показатели исполнения в Азербайджане мер, отраженных в дорожных картах, будут высокими - аналитический центр

27 декабря 2017 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Показатели исполнения мер, отраженных в стратегических дорожных картах, по итогам 2017 года будут достаточно высокими, считает исполнительный директор Центра экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

Гасымлы, отвечая на вопросы журналистов в среду, отметил, что результаты мониторинга по итогам второй половины 2017 года будут представлены общественности в феврале-марте 2018 года, но уже сейчас стоит ожидать высоких показателей.

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