В 2017 г. азербайджанские экспортеры получили субсидий почти на 3 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в рамках механизма возврата части затрат при экспорте ненефтяной продукции азербайджанским экспортерам было возвращено 2,9 миллиона манатов, сказал в пятницу журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, в зависимости от типа товара, в рамках механизмов поощрения экспорта ненефтяной продукции, государство возвращает экспортерам часть их затрат, компенсируя три-шесть процентов от таможенной стоимости товара.

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