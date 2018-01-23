Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 250 млн манатов

23 января 2018 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 24 января состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на сумму 250 миллионов манатов, сообщает во вторник БФБ.

На аукцион будет выставлено 2,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - 21 февраля 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 23 января составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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