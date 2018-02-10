В Алматинской области Казахстана реализуют новые инвестпроекты

10 февраля 2018 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Алматинской области Казахстана планируется сооружение 7 гидроэлектростанций (ГЭС).

По словам руководителя Сарканского района области Ергазы Кошанбекова, также планируется начать строительство нового водохранилища, что позволит увеличить площадь орошаемых земель приблизительно на 17 тысяч гектаров, передает в субботу Казинформ.

«В рамках дальнейшего развития ресурсного потенциала компанией «Энергомост» в районе планируется строительство 6 гидроэлектростанций мощностью 4,5 мВТ. Строительство двух из них планируем начать в этом году. Еще одну ГЭС в 2019 году начнет строить ТОО «Тамерлан». В общей сложности в предстоящие 3 года планируется построить 7 ГЭС», - сказал Кошанбеков.

В целом в 2018 году планируется привлечение инвестиций на сумму 5,3 миллиарда тенге (154,7 миллиона долларов) на реализацию 4 крупных инвестпроектов.

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Azernews Newspaper
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