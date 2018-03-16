Azer Turk Bank объявил о начале выгодной кредитной кампании

Государственный Azer Turk Bank с целью обеспечения финансовых потребностей своих клиентов объявляет о начале кампании по случаю праздника Новруз “Baharı faizsiz keçir”.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, кампания позволяет клиентам легко и удобно осуществлять свои кредитные выплаты.

Кампания проводится в период с 15 марта по 30 апреля. Всем, кто обратится в банк за получением кредита в этот период, будут предложены льготные условия по кредиту «Потребительский», выдаваемому всем без страховых выплат, и кредиту «Корпоративный», выдаваемому владельцам зарплатных карт банка.

Банк освобождает клиентов от кредитных выплат в первый месяц после выдачи кредита и проценты будут начисляться лишь через месяц. Кредиты оформляются сроком в 12, 18, 24 и 36 месяцев и выплаты производятся со второго месяца после даты выдачи равномерными частями.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.azerturkbank.az/bahar, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.

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