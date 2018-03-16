Azer Turk Bank объявил о начале выгодной кредитной кампании

16 марта 2018 19:56 (UTC+04:00)

Государственный Azer Turk Bank с целью обеспечения финансовых потребностей своих клиентов объявляет о начале кампании по случаю праздника Новруз “Baharı faizsiz keçir”.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, кампания позволяет клиентам легко и удобно осуществлять свои кредитные выплаты.

Кампания проводится в период с 15 марта по 30 апреля. Всем, кто обратится в банк за получением кредита в этот период, будут предложены льготные условия по кредиту «Потребительский», выдаваемому всем без страховых выплат, и кредиту «Корпоративный», выдаваемому владельцам зарплатных карт банка.

Банк освобождает клиентов от кредитных выплат в первый месяц после выдачи кредита и проценты будут начисляться лишь через месяц. Кредиты оформляются сроком в 12, 18, 24 и 36 месяцев и выплаты производятся со второго месяца после даты выдачи равномерными частями.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.azerturkbank.az/bahar, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Azer Turk Bank изменил подход к бизнес-кредитованию
Бизнес 6 марта 20:05
Филиал Azer Turk Bank в Нахчыване переехал в новый офис (ФОТО)
Бизнес 6 марта 17:51
Азербайджанский банк планирует увеличить кредитный портфель по проектам ABAD
Бизнес 6 марта 17:11
В Азербайджане расширяется доступ малого бизнеса к льготному кредитованию
Бизнес 6 марта 11:44
Azer Turk Bank поддержал стартап-соревнование среди женщин (ФОТО)
Бизнес 15 февраля 15:26
Azer Turk Bank предлагает кредит без поручителя
Бизнес 7 февраля 12:09
Azer Turk Bank сделал ипотечные кредиты по 7% доступными для всех
Бизнес 2 февраля 12:09
Azer Turk Bank завершил 2017 г. с прибылью
Бизнес 18 января 14:02
Azer Turk Bank объявил о начале новой кампании
Бизнес 11 января 16:49
Azer Turk Bank успешно завершил очередной тренинг для молодежи
Бизнес 28 декабря 2017 19:01
Azer Turk Bank оказал поддержку благотворительной акции "Möcüzə var"
Бизнес 26 декабря 2017 17:38
Проект #SavabaOrtaqlıq от Azer Turk Bank
Бизнес 26 декабря 2017 09:22
Azer Turk Bank представил новый продукт для жителей Гянджи
Бизнес 19 декабря 2017 13:17
Azer Turk Bank выступил в роли спонсора благотворительной ярмарки «Холодные руки - горячее сердце»
Общество 8 декабря 2017 20:29
Azer Turk Bank снизил процентную ставку по ипотечным кредитам
Бизнес 15 ноября 2017 09:56
Azer Turk Bank проводит очередной тренинг для молодежи
Бизнес 14 ноября 2017 10:50
Azer Turk Bank о будущих планах: новые продукты и услуги (ИНТЕРВЬЮ)
Бизнес 10 ноября 2017 09:55
Azer Turk Bank поддержит молодых бизнесменов
Бизнес 6 ноября 2017 13:56