Назначен новый глава Балакенского управления Гокомтаможни Азербайджана

4 мая 2018 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующему приказу председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, начальник Балакенского таможенного управления полковник таможенной службы Вугар Гисметов в связи с осуществлением штатных мероприятий был отправлен в распоряжение.

Об этом в пятницу сказал журналистам председатель ГТК Сафар Мехтиев.

Другим приказом председателя ГТК Иса Гулиев был назначен начальником Балакенского таможенного управления. Гулиев и ранее работал в структуре ГТК.

Напомним, что накануне, согласно соответствующему приказу председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана, начальник Главного таможенного управления на воздушном транспорте Садиг Абдуев и начальник Управления медицинской службы Фикрет Гадималиев в связи с осуществлением штатных мероприятий были отправлены в распоряжение.

(Автор: Анвар Мамедов)

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