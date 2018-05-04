Назначен новый глава Балакенского управления Гокомтаможни Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующему приказу председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, начальник Балакенского таможенного управления полковник таможенной службы Вугар Гисметов в связи с осуществлением штатных мероприятий был отправлен в распоряжение.
Об этом в пятницу сказал журналистам председатель ГТК Сафар Мехтиев.
Другим приказом председателя ГТК Иса Гулиев был назначен начальником Балакенского таможенного управления. Гулиев и ранее работал в структуре ГТК.
Напомним, что накануне, согласно соответствующему приказу председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана, начальник Главного таможенного управления на воздушном транспорте Садиг Абдуев и начальник Управления медицинской службы Фикрет Гадималиев в связи с осуществлением штатных мероприятий были отправлены в распоряжение.
(Автор: Анвар Мамедов)
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