Нацбанк о предварительном платежном балансе, импорте и экспорте Казахстана

БАКУ /Trend/ - Счет текущих операций Казахстана в январе-марте 2018 года сложился с небольшим отрицательным сальдо в 95 миллионов долларов США, что в 14,7 раза меньше дефицита текущего счета, зафиксированного в аналогичный период 2017 года - 1,4 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

“Увеличение профицита торгового баланса на фоне восстановления цен на энергоносители стало ключевым фактором, обусловившим сокращение дефицита счета текущих операций. В частности, положительное сальдо торгового баланса по предварительным данным составило 6,1 миллиарда долларов за отчетный период, увеличившись на 41,7 процента по сравнению с соответствующим периодом 2017 года”, - говорится в сообщении.

Экспорт товаров в январе-марте 2018 года увеличился на 25,9 процента и составил 13,8 миллиарда долларов. Согласно данным Нацбанка, стоимость экспорта нефти и газового конденсата (60,3 процента от общего экспорта) выросла на 35,5 процента за счет увеличения цены и количественных объемов. В свою очередь экспорт цветных металлов вырос на 8,5 процента, экспорт черных металлов незначительно снизился - на 2,2 процента, экспорт зерна увеличился почти вдвое.

Импорт товаров в отчетном периоде вырос на 15,7 процента и составил 7,8 миллиарда долларов.

Согласно данным Нацбанка, рост импорта произошел по всем группам основной товарной номенклатуры.

Наибольший рост (на 24,8 процента) произошел по ввозу инвестиционных товаров (35,4 процента от общего импорта). Например, ввоз товаров промежуточного промышленного потребления увеличился на 9,2 процента. Импорт потребительских товаров вырос на 13,3 процента, из них ввоз продовольственных товаров - на 16,1 процента, непродовольственных товаров - на 11,5 процента.

Доходы иностранных прямых инвесторов в январе-марте 2018 года увеличились на 6,7 процента до 4,6 миллиарда долларов. Более половины доходов нерезидентов от прямых инвестиций было направлено на финансирование дочерних казахстанских предприятий.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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