Денежный перевод стал проще с Unitransfer!

БАКУ /Trend/ - Unibank облегчил перевод денег с помощью Unitransfer для повышения удобства клиентов, сообщает банк во вторник.

Теперь повторные клиенты Unibank могут осуществлять денежные переводы внутри страны, отправив деньги через платежные терминалы Unibank, и получить их через банкоматы.

Для этого достаточно подойти к ближайшему платежному терминалу Unibank, ввести PIN-код удостоверения личности и номера телефонов. Сразу после отправки денежных средств в течение 30 дней можно подойти к любому банкомату Unibank и получить деньги наличными просто введя 10-значный код.

Тарифы по денежным переводам:

- до 500 AZN - 2 AZN;

- от 501 до 1000 AZN - 4 AZN.

Предоставляя услуги самых популярных и надежных систем денежных переводов в мире, Unibank в настоящее время работает с такими престижными системами мгновенных денежных переводов, как «Золотая Корона», «Contact», «Western Union», «Близко», «PrivatMoney», «UPT», проводит операции в манатах, долларах США, евро и российских рублях.

Расширяя с каждым годом свое сотрудничество с международными системами денежных переводов, Unibank занимает передовые позиции среди финансовых структур страны, предоставляющих услуги в этом направлении. Данные системы действуют в более чем 190 странах мира и объединяют в целом 500 тысяч пунктов быстрого приема и отправки денег. Каждая из них позволяет осуществлять денежные переводы быстро, удобно и надежно по самым выгодным тарифам, независимо от направления и пункта оказания услуг.

Подробная информация может быть получена по номеру телефона (012) 117, на веб-сайте банка (www.unibank.az) или на страницах Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).

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