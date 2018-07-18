Турецкий инвестор построит в Ташкенте торговый центр и "Умный дом"

18 июля 2018 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкий предприниматель Реджеп Ширин намерен реализовать в столице Узбекистана проект по строительству торгового центра и многоэтажного жилового комплекса "Умный дом", сообщает в среду "Подробно.uz".

Проект был одобрен хокимом столицы и теперь новые объекты будут возведены в Яккасарайском районе Ташкента.

"Раньше, если бы мы отправили письмо хокимияту, то нам пришлось бы ждать ответ 15 дней. Однако на встрече, организованной хокимиятом Ташкента, не прошло и 15 минут, как наше обращение было решено. Мы благодарим всех, кто организовал данное мероприятие. В будущем мы построим здания современного уровня", – отметил Реджеп Ширин.

По его словам, многоэтажный проект "Умный дом" представляет собой комплекс с множеством возможностей для нового облика города.

Сейчас хокимият Ташкента готовит в установленном порядке документы, связанные с распределением земли для инвестора, после чего начнется строительство объектов. Турки намерены вложить в проект не менее 10 миллионов долларов.

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