Баку и российские Минводы может связать скоростной поезд

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) готова рассматривать проект запуска скоростного поезда "Ласточка" между Минеральными Водами и Баку при готовности инфраструктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Власти Дагестана и Ставропольского края, по территориям которых в случае запуска будет проходить поезд, считают, что этот проект позволит нарастить турпоток и привлечь в регионы дополнительные инвестиции.

Ранее сообщалось, что рабочая группа при министерстве РФ по делам Северного Кавказа подготовит дорожную карту запуска скоростного поезда Минеральные Воды - Баку. Основная задача проекта состоит в том, чтобы сократить время и повысить комфорт проезда туристов от Баку до Минеральных Вод, а также добиться роста турпотока на этом направлении. Отмечалось, что если появится такой железнодорожный маршрут, то будет возможность доехать из Минвод за 3,5 часа до Дербента, а за 4,5 часа - до Баку.

"ОАО "РЖД" в лице СКЖД и региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре готовы рассматривать проект организации железнодорожного сообщения по маршруту Минеральные Воды - Баку составами "Ласточка" при готовности железнодорожной инфраструктуры к курсированию указанного подвижного состава, а также при подтверждении востребованности данного маршрута со стороны перевозчика АО "ФПК", - уточнили в пресс-службе СКЖД.

По данным СКЖД, АО "ФПК" готово принять участие в обсуждении технических, технологических и финансово-экономических аспектов реализации проекта по организации железнодорожного сообщения по этому маршруту, но это "потребует анализа пассажиропотока и оценки востребованности маршрута со стороны граждан Республики Азербайджан".

Как сообщил ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев, у проекта по запуску скоростного поезда уже есть дорожная карта, которая заложена в стратегию развития туризма на территории СКФО. "Плюсы однозначны - это транспорт, который свяжет две гиперагломерации - Баку и Кавказские Минеральные Воды, чтобы выйти на мощности, позволяющие дополнительно реализовать поручение губернатора в отношении увеличения заполнения здравниц людьми, которые приезжают на оздоровление, лечение, реабилитацию", - сказал он. По словам руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Башира Магомедова, запуск поезда позволит привлечь дополнительные инвестиции и туристов и в республику, также "логистика будет намного упрощена и удешевлена".

Скоростной электропоезд "Ласточка" был разработан немецкой компанией Siemens AG. Он состоит из пяти вагонов, общая длина всего состава достигает 130 м. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч.

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