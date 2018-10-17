Объём торгов в Узбекистане превысил $5,7 млн.

БАКУ /Trend/ - В сентябре 2018 года объём биржевых и внебиржевых торгов в Узбекистане составил 46,8 миллиарда сумов (431 сделка) – более 5,7 миллиона долларов, – из которых 46,7 миллиарда сумов (418 сделок) относится к биржевым торгам и 161,25 миллиона сумов (13 сделок) относится к внебиржевым торгам, сообщила узбекская аналитическая компания Portfolio Investments

Согласно информации, в сентябре на биржевых торгах были проведены 418 сделок с акциями 51 листингового акционерного общества.

Лидером по объему торгов в сентябре 2018 года традиционно остается банковский сектор, где совокупный объём совершенных сделок составил 37,74 миллиарда сумов с удельным весом 80,86 процента от всего биржевого оборота (162 сделки). Далее следует пищевой сектор благодаря сделке с акциями АО Xorazm shakar объемом 7,1 миллиарда сумов с удельным весом 15,21 процента от всего биржевого оборота.

В сентябре текущего года объем внебиржевых торгов составил 0,16 миллиарда сумов. Всего прошло 13 сделок с акциями 9 различных эмитентов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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