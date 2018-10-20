Внешэкономбанк РФ выделит Узбекистану $200 млн. на поставку высокотехнологичного оборудования

БАКУ /Trend/ - Российский Банк развития и внешнеэкономической деятельности ("Внешэкономбанк") и Национальный банк Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве на сумму до 200 миллионов долларов, передаёт "Подробно.uz".

Подписание было приурочено к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в Узбекистан.

Стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве и стратегическом партнерстве в рамках финансировании поставок российской высокотехнологичной продукции, проведения работ и оказания услуг на общую сумму до 200 миллионов долларов в целях реализации проектов в сфере энергоэффективности, энергосбережения и инфраструктуры городской среды на территории Узбекистана.

Стороны выразили уверенность, что реализация меморандума будет способствовать дальнейшему развитию экономического, научно-технического и торгового сотрудничества между Российской Федерацией и Узбекистаном. В качестве источников дополнительного финансирования ВЭБ готов привлекать банки развития – участников Межбанковского объединения в рамках ШОС, а также национальные и международные институты развития стран-участниц СНГ и ЕАЭС.

Напомним, что ВЭБ также выделит администрации Ташкента 100 миллионов долларов на развитие дорог и общественного транспорта.

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