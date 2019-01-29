Сафар Мехтиев: В Азербайджане будут значительно упрощены таможенные процедуры (Интервью)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в Азербайджане будет модернизирована инфраструктура в пунктах пересечения границы и будут предприняты меры для упрощения трансграничной торговли, сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

Мехтиев отметил, что также, будут предприняты меры по минимизации контактов между чиновником и предпринимателем.

По словам председателя, Государственный таможенный комитет Азербайджана приложит все необходимые усилия и использует имеющиеся возможности для успешного решения насущных задач, улучшения социального положения населения и будет способствовать экономическому развитию страны.

Глава ГТК отметил, что таможенный комитет в последнее время регулярно проводит встречи между бизнесменами и узнает их мнения и знакомится с предложениями.

"Учитываются предложения предпринимателей как в вопросах прозрачности в отношениях между таможенными структурами и бизнесом, защиты прав предпринимателей, а также в вопросах, касающихся совершенствования законодательной базы, таможенных тарифов и так далее", - отметил Мехтиев.

Внедрение системы "Зеленый коридор" и ускорение таможенных процедур

Мехтиев отметил, что одной из задач "Зеленого коридора" является немедленный выпуск товаров и транспортных средств на границе с целью устранения плотности на территориях таможенно-пропускных пунктов и создание условий для своевременной перевозки товаров через границу.

Всего до сегодняшнего дня, добавил глава ГТК, за разрешением на использование системы "Зеленый коридор" обратились и получили разрешение 53 участника внешнеэкономической деятельности.

Глава ГТК подчеркнул, что внедрение системы "Зеленого коридора" будет расширено как для импортных, так и экспортных операций. Предприниматели смогут осуществлять таможенные операции без влияния человеческого фактора.

По словам Мехтиева, с первого февраля бизнесмены смогут осуществлять экспортно-импортные операции непосредственно из своих офисов без участия сотрудников таможни.

Глава таможни напомнил, что сейчас на таможенно-пограничных пунктах реализуются пилотный проект “один инспектор – одно транспортное средство”, а в таможенных органах пилотный проект “один инспектор - одна декларация”. Реализация обоих проектов в полном масштабе ожидается в кратчайшие сроки.

Председатель ГТК отметил, что один инспектор будет нести полную ответственность за завершение операций по декларированию грузов, что позволит одновременно задействовать несколько инспекторов в процессе таможенного оформления нескольких транспортных средств или деклараций.

По словам Мехтиева, проведенные наблюдения и анализы показывают, что реализация этих проектов позволит значительно сократить время, затрачиваемое на пересечение и выпуск товаров и транспортных средств на таможенных границах.

Собеседник агентства также рассказал о создании Центров упрощения торговли. Как отметил Мехтиев, эти центры создадут благоприятные условия для оперативного выпуска товаров и транспортных средств на границе.

"В этих центрах будет применяться принцип немедленного выпуска товаров и транспортных средств после их регистрации, что создаст благоприятные условия для проведения на основе системы управления рисков таможенного контроля товаров и транспортных средств, которые требуют проверки. Кроме того, стоит добавить, что в этих центрах, при обращении участников внешнеторговых операций, будет проводиться немедленное таможенное оформление товаров и их выпуск или выгрузка товаров, что позволит транспортным средствам, не теряя времени, возвращаться обратно", - сказал Мехтиев.

В целом, как сказал Мехтиев, эти центры помогут снизить нагрузку на другие таможенные органы и будут полезны в плане более эффективного использования ресурсов.

Также, продолжил собеседник агентства, в таможенно-пропускных пунктах планируется реализовать проект “электронной очереди”.

"Основная цель этого проекта - устранить плотность в пунктах пересечения границы, обеспечить проведение и своевременную обработку таможенных процедур", - сказал председатель ГТК.

Среди приоритетных планов ГТК, добавил глава ведомства, также открытие новых таможенно-пропускных пунктов, соответствующих международным стандартам, в том числе расширение и модернизация существующих пунктов.

"Кроме того, планируется ввести метод совместного контроля на новых таможенно-пропускных пунктах, которые будут открыты на границе Азербайджана и соседних государств. Этот метод поможет упростить пограничные процедуры, исключив повторные проверки", - отметил Мехтиев.

Блокчейн в таможенной сфере

Как отметил Мехтиев, Государственный таможенный комитет Азербайджана изучает возможность внедрения технологий блокчейн в своей работе.

По словам Мехтиева, в частности, ГТК организовывает международные конференции для изучения самого передового опыта в сфере применения инновативных технологий в таможенной системе, выявления и дальнейшего развития академических исследований.

"На такие конференции мы приглашаем экспертов таможенной службы и специалистов из самых значимых профильных университетов и учебных заведений. Эти мероприятия позволяют изучать международные тенденции, анализировать и оценивать новые подходы, в том числе технологию блокчейн", - сказал глава ГТК.

Достаточно активно применение технологии блокчейн в таможенной сфере изучают в США, Великобритании, Сингапуре, Южной Корее и Японии, добавил Мехтиев.

Председатель ведомства отметила, что Государственный таможенный комитет Азербайджана регулярно изучает различные технологии и инновационные решения и применяет их во время проведения таможенного контроля и оформления в рамках сотрудничества с другими государственными органами и бизнес-сообществом.

"Следует учесть, что один из ключевых принципов проектного управления в любой сфере, в том числе и таможенной, это внедрение новых технологий не в виде "отдельных экспериментов", а комплексно, в формате конкретных инновационных проектов. С этой точки зрения, применение новых технологий в таможенной системе должно иметь конкретные цели и согласовываться с последними проектами", - отметил Мехтиев.

Применение технологии блокчейн, продолжил Мехтиев, сейчас апробируется частным сектором в рамках управления торговой и снабженческой цепочками, в том числе в связанных с торговлей банковских операциях (например, открытие аккредитивов) и логистике.

Что касается преимуществ технологии блокчейн, то как отметил глава ГТК, это, в первую очередь, оптимизация расходов и ресурсов за счет распределенной базы данных и криптографических решений, а также обеспечение прозрачности.

Мехтиев отметил, что вопрос внедрения блокчейн в таможенной сфере также обсуждался в апреле 2017 года на одной из сессий Постоянного технического комитета Всемирной таможенной организации.

"Участники сессии пришли к выводу, что у этой технологии большие перспективы в сферах управления электронными коммерческими операциями, риск-менеджмента, обмена информацией между таможенными органами, таможенного аудита, борьбы с правонарушениями", - подытожил Мехтиев.

В то же время, глава ГТК отметил, что одной из основных задач является расширение инновационной деятельности для ускорения развития экономики, усиление роли креативной индустрии в современной экономике и влияние интеллектуальной собственности на информационное общество, а также защита культурного наследия азербайджанского народа.

В соответствии с этим, для обеспечения устойчивости защиты прав интеллектуальной собственности и развития инновационной экономики, опирающейся на человеческий капитал, в ближайшее время будет переработана законодательная база и модернизирован реестр по правам интеллектуальной собственности.

В то же время, одна из целей ведомства - упрощение международной торговли и формирования благоприятной деловой среды, для чего планируется переработать законодательную базу по полномочным экономическим операторам, обеспечить развитие института полномочного экономического оператора, развивать отношения с лицами, которые получили статус координаторов деятельности участники внешнеторговой деятельности.

"Я убежден, что таможенные органы Азербайджана продолжат успешную деятельность, руководствуясь реформами Президента Ильхама Алиева, направленными на диверсификацию экономики, развитие ненефтяного сектора и наращивание экспортно-транзитного потенциала страны", - подчеркнул председатель.

На маршруте "Восток-Запад" и "Север-Юг" будет применяться система eTIR

Азербайджан, Казахстан, Грузия и Украина работают над запуском системы eTIR (цифровизация документооборота в рамках международных дорожных перевозок) на маршруте "Восток-Запад", отметил Мехтиев.

По словам главы ГТК, упрощение транзитных грузоперевозок, как на маршруте "Восток-Запад", так и на маршруте "Север-Юг", являются приоритетом для Азербайджана.

Говоря о цифровизации в таможенной сфере, глава ГТК также отметил значимость Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS) Европы. В настоящее время, продолжил Мехтиев, ведутся работы для запуска этой системы в Азербайджане.

"Использование этой системы, в числе прочих, позволяет снизить до минимума число документов, используемых при транзитных грузоперевозках, ускорить оценку и анализ рисков за счет электронного обмена информацией на протяжении всего транзитного маршрута", - сказал Мехтиев.

В то же время, глава ГТК считает, что внедрение системы NCTS создаст дополнительную возможность для выхода продукции под брендом Made in Azerbaijan на рынки Европы: "Это, в первую очередь, означает повышение транзитных возможностей Азербайджана на маршруте "Восток-Запад"".

Мехтиев подчеркнул, что развитие транзитного потенциала Азербайджана является одним из приоритетных направлений в экономике страны,

"В этом контексте, осуществляются меры по развитию транзита, направленные на упрощение таможенных процедур и операций на погранично-пропускных пунктах во время международных грузоперевозок", - добавил Мехтиев.

Мехтиев затронул ряд документов, принятых в последнее время с этой целью в Азербайджане. В частности, как отметил Мехтиев, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по продолжению реформ в таможенной системе" от четвертого марта 2016 года, таможенным органам поручено повысить конкурентоспособность и эффективность транзитных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана, привлечь в эти коридоры дополнительные транзитные грузы, сократив время их доставки, оптимизировать процедуры на погранично-пропускных пунктах, проанализировав риски, которые возникают во время международных грузоперевозок, снизить до минимума число документов и процедур, необходимых для таможенного оформления и осуществить другие меры ля упрощения внешнеторговых операций.

В то же время, продолжил он, "Стратегической дорожной картой по развитию логистики и торговли в Азербайджане", утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым шестого декабря 2016 года, определен ряд мер для превращения страны в значимый логистический и торговый узел региона.

"Среди этих мер, привлечение транзитных грузов в транспортные коридоры, проходящие через территорию страны, упрощение процедур на погранично-пропускных пунктах, создание условий для повышения объема торговых операций через территорию Азербайджана", - сказал председатель ГТК.

Также "дорожной картой" предусматривается оптимизация времени и расходов на экспортно-импортные операции и транзитные грузоперевозки, что необходимо для повышения конкурентоспособности Азербйджана в транспортных коридорах "Восток-Запад" и "Север-Юг", добавил Мехтиев.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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