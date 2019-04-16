Российское рейтинговое агентство ожидает уверенный рост экономики Азербайджана на ближайшие два года

16 апреля 2019 21:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экономический рост в Азербайджане в 2019-2020 годах ожидается на уровне 1,5-2 процентов в реальном выражении, сказал Trend заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа российского рейтингового агентства АКРА Жаннур Ашигали.

"Это связано с оживлением внешней торговли (положительным торговым балансом при росте товарооборота), ростом промышленного производства, что само по себе зиждется на тенденциях в энергетическом секторе страны и стабильной валютной политике монетарных властей", - отметил Ашигали.

Отметим, что правительство Азербайджана предпринимает меры и реализует крупномасштабные программы для развития экономики страны. Благодаря всем эти мерам, позиции Азербайджана в мировых рейтингах и прогнозы международных институтов и агентств по росту экономики Азербайджана улучшились.

Так, Всемирный банк ожидает, что экономика Азербайджана в 2020 году вырастет на 3,5 процента, а в 2021 году – на 3,7 процента. По сравнению с предыдущим отчетом, прогнозы по росту экономики Азербайджана повышены на 0,2 и один процентных пунктов соответственно.

Азиатский банк развития ожидает, что в 2019 году экономика Азербайджана вырастет на 2,5 процента, в 2020 году - на 2,7 процента. Согласно прогнозам агентства Fitch, экономика Азербайджана в 2019 году вырастет на 3,5 процента.

Как отмечает Международный валютный фонд, темпы роста экономики Азербайджана в 2019 году могут ускориться до 3,4 процента. Рост экономики Азербайджана превышает средние показатели по Содружеству Независимых Государств (2,2 и 2,3 процента соответственно) и по странам-экспортерам энергоресурсов в СНГ (2,1 и 2,2 процента соответственно).

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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