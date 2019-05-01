Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на РЕПО-операции

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 30 апреля составил 7,9 миллиона манатов, сообщает Trend в среду со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.
Большая часть операций пришлась на РЕПО-операции. Суточный объем РЕПО-операций на бирже превысил семь миллионов манатов.
На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлось 951 тысячи манатов.
В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (931,7 тысячи манатов) и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (11,3 тысячи долларов – 19,3 тысячи манатов).
На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 1,9 тысячи манатов. За день были заключены 1,3 тысячи сделок по акциям.
Официальный курс на первое мая составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.