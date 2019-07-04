Holcim дал старт обсуждениям перспектив развития строительной индустрии

Строительная индустрия является одной из стратегических отраслей развивающейся экономики страны. По своим свойствам она является капиталоемкой, позволяет предоставлять большое количество рабочих мест, а производимый ею продукт служит для удовлетворения основных запросов общества, таких как жилье, городская инфраструктура, дороги и д.р.

Если до недавнего времени одним из важных требований к свойствам цемента и бетона - была цена, то сегодня на первый план выдвигаются экологическая составляющая, эффективность, технологическая безопасность и использование местного сырья. Все эти факторы влияют на оптимизацию технологических решений в производстве. Процесс использования строительных материалов требует научно-технического подхода, инновационных разработок и международного опыта. Именно эти вопросы обсуждались на встрече, организованной компанией Holcim. Среди гостей были представители Академии наук, Института научных исследований строительных материалов имени Дадашова, Строительного университета, Агентства по оценке безопасности строительства при МЧС, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, и были известные архитекторы и дизайнеры, которые сыграли свою роль в развитии страны.

“Являясь частью всемирного производителя цемента и строительных материалов LafargeHolcim, мы применяем наши инновационные достижения в Азербайджане. Наши возможности намного шире, чем мы сейчас используем. Наш исследовательский институт в Лионе обладает уникальными рецептурами цемента для разных сегментов. Я уверен, что объединив научный потенциал местных ученых и международную экспертизу LafargeHolcim, мы можем внести большой вклад в развитие строительной индустрии страны”, - сказал в приветственной речи генеральный директор Фредерик Гуимбал.

Требуются количественные и качественные преобразования, способствующие более эффективному решению задач наращивания объемов строительства жилья, реализации масштабных инфраструктурных проектов, открывающие возможности для развития промышленно-экономического потенциала. Говоря о проблемах, участники касались вопросов слабой координации между исследовательскими институтами и бизнес-компаниями, недостаточного количества научно-исследовательских и опытно-лабораторных работ. Также было интересное обсуждение вокруг вопросов применимости и адаптированности международных стандартов. По окончании участники подчеркнули необходимость в систематическим проведение таких встреч, важности и полезности диалога.

Holcim является членом группы LafargeHolcim, в которой представлен в 80 странах, а общая численность персонала составляет 80 000 человек. LafargeHolcim является одной из ведущих компаний в мире с более чем 180-летним опытом производства цемента, готовых бетонных изделий и заполнителей.

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