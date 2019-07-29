Узбекистан и Туркменистан подписали протокол по демаркации границ

БАКУ /Trend/ - Рабочие группы Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном 22-28 июля 2019 года провели заседание в Бухаре, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

Стороны рассмотрели предложения по проведению проектной демаркационной линии госграницы на ее отдельных участках и договорились на последующих встречах представить по ним варианты решения.

По завершении встречи руководители делегаций Тулкин Абдуллаев (Узбекистан) и Мамед Мамедов (Туркменистан) подписали итоговый протокол.

(Автор: Фахри Вакилов)

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