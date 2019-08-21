Товарооборот Германии и Казахстана превысил $5 млрд

БАКУ /Trend/ - В Германии отметили растущие показатели торгового оборота с Казахстаном, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

В рамках переговоров с представителями германской экономики во время официального визита министра иностранных дел Казахстана Бейбута Атамкулова в ФРГ был положительно оценен товарооборот между странами, достигший в 2018 году 5,1 миллиарда долларов (согласно статистике ФРГ).

«При этом Казахстан является главным партнером Германии в Центральной Азии – общий объем торговли за прошлый год составил более 85 процентов от всего объема внешнеторговых операций ФРГ со странами региона», - сообщает пресс-служба.

Также была обсуждена возможность подписания до конца текущего года дорожной карты экономического и промышленного сотрудничества между двумя государствами, куда должны войти новые проекты в сферах энергетики, машиностроения, химии, туризма, транспорта и сельского хозяйства.

За последние 12 лет в Казахстан были привлечены прямые инвестиции из ФРГ в объеме 8,6 миллиарда долларов. Создано более 900 совместных предприятий, на рынке работают такие крупные инвесторы, как «Siemens», «WILO», «KNAUF», «BASF», «Metro Cash&Carry», «OBI», «CLAAS», «Linde AG».

В ходе визита также планируются встречи Атамкулова с руководством офиса Канцлера ФРГ, Ассоциации внешнеторговых палат Германии, а также проведение круглого стола с представителями немецкого бизнеса.

Официальный курс на 21 августа составляет 386.91 KZT/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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