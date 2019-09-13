С началом учебного года электрички Баку-Сумгаит будут курсировать по новому расписанию

13 сентября 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- В связи с началом нового учебного года коллектив «Азербайджанских железных дорог» работает в усиленном режиме. По причине роста пассажиропотока пассажирские поезда внутри страны обеспечиваются дополнительными вагонами, сообщает Trend со ссылкой на АГЖД.

С учетом роста пассажиропотока с 16 сентября 2019 года также будут внесены изменения в расписание электричек Баку-Сумгаит-Баку. Согласно этим изменениям, увеличивается оборот составов на данном маршруте: количество курсирующих в течение дня электричек возрастет до 15 пар поездов. В то же время, в соответствии с социальным заказом, для перевозки студентов первой смены вузов электричка назначается и на 15:00.

Напоминаем, что продажа билетов на пассажирские поезда осуществляется за 10 дней до отправления, а на места в дополнительных вагонах – в день, когда их прицепят к составу.

Расписание электричек Баку-Сумгаит-Баку

(с 16.09.2019 года)

Примечание: - Электрички №№ 6002/6001, 6004/6003, 6006/6005, 6010, 6013, 6017, 6019, 6022, 6024/6023, 6026, 6027,6030 не курсируют по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

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