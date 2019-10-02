В Узбекистане состоится Тюркский бизнес и инвестиционный форум

БАКУ/Trend/ - В столице Узбекистана, Ташкенте 5 октября 2019 года состоится Тюркский бизнес и инвестиционный форум, организованный министерством инвестиций и внешней торговли совместно с Торгово-промышленной палатой Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Инициатива организации форума была выдвинута в 2018 году в Чолпон-Ате в ходе 6-го Саммита Тюркского совета президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Данный форум нацелен на создание платформы для укрепления деловых связей между бизнес-кругами тюркского мира, а также для обсуждения перспектив сотрудничества Узбекистана с тюркоязычными странами в сфере торговли, инвестиций и туризма. В дополнение к официальным сессиям, пройдут деловые встречи в формате B2B.

В работе Форума планируют принять участие президенты/председатели торгово-промышленных палат государств-членов, высокопоставленные представители правительства, предприниматели и бизнесмены стран членов Тюркского Совета. На сегодня зарегистрировано около 300 бизнесменов из стран-членов Тюркского Совета.

По случаю проведения Форума состоится заседание правления Тюркской Торгово-промышленной палаты.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в 2009 году как межправительственная организация, главной целью которой является содействие всестороннему сотрудничеству между тюркоязычными государствами. Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване (Азербайджан).

Четыре страны-учредителя - Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

В середине сентября 2019 года в Тюрский Совет вошел и Узбекистан.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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