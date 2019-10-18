В Баратсоне состоялась церемония вручения национальных сертификатов (ФОТО/ВИДЕО)

Баратсон и Палата аудиторов провели презентацию «Национальные сертификаты». Кандидатам были вручены национальные сертификаты «Основы международного бухгалтерского учета» и «Налоговый учет». Председатель совета директоров компании Barattson Эльшан Рагимов и председатель Палаты аудиторов Вахид Новрузов также представили владельцам национальные сертификаты.

Эльшан Рагимов подробно рассказал о миссии и ценностях Баратсона, отметив, что главная цель Баратсона - создать новых, хорошо образованных молодых бухгалтеров и финансистов. Он отметил, что представленные национальные сертификаты являются отличной отправной точкой для тех, кто хочет строить свою будущую карьеру, и что это особый вклад в карьерный путь. Кроме того, Эльшан Рагимов проинформировал об изменениях в статусе национальных сертификатов. Согласно отчету, будущий статус национальных сертификатов будет перенесен в международные структуры и будет иметь то же значение, что и сертификаты ACCA. Этот план, который в настоящее время находится на стадии переговоров, как ожидается, скоро будет реализован.

Позже председатель Вахид Новрузов заявил, что Палата аудиторов является единственным членом IFAC-Международной федерации бухгалтеров в стране. Кроме того, финансовые и бухгалтерские инновации в нашей стране говорят о том, что молодежь сейчас больше интересуется этими областями и что молодежь является наиболее предпочтительной. Он отметил, что по поручению президента страны сфера финансов и бухгалтерского учета была адаптирована к международным стандартам, применены мировые стандарты и с момента обретения независимости произошли позитивные изменения.

По завершении официальной части мероприятия их владельцам были вручены сертификаты с участием Эльшана Рагимова и Вахида Новрузова. В общей сложности 35 национальных сертификатов были вручены кандидатам в 2 категориях. Из них 28 относятся к категории «Основы международного бухгалтерского учета» и 7 к категории «Налоговый учет».

В конце мероприятия была сделана фотография, которая завершилась душевным разговором за кофейным столиком.

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