Главы государств ЦА на встрече в Узбекистане определили направления экономического сотрудничества

БАКУ/Trend/ - В столице Узбекистана Ташкенте началась вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В работе саммита принимают участие президент Узбекистана Мирзиёев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Участники высокого саммита провели и встречу в узком составе. На заседании выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Мирзиёев обратил внимание на актуальный вопрос согласования единого видения многостороннего сотрудничества в Центральной Азии и выдвинул ряд других важных инициатив. Это, прежде всего, углубление торгово-экономических и инвестиционных связей.

“Необходимо максимально задействовать конкурентные преимущества нашего региона, обладающего емким рынком, значительными природно-сырьевыми и людскими ресурсами. Необходимо совместно выявлять возможности и продвигать проекты кооперации в разных отраслях экономики, расширять внутрирегиональную торговлю, создавать новые рабочие места”,- заявил президент Узбекистана.

Узбекистан готов уже сегодня к активному сотрудничеству в сферах сельхозмашиностроения, автомобилестроения, электротехнической и текстильной промышленности, в аграрном секторе.

Мирзиёев предложил организовать с этой целью Инвестиционный форум стран Центральной Азии в Ташкенте, проводить ежегодные встречи руководителей Торгово-промышленных палат.

Следующее важное направление – укрепление транспортной взаимосвязанности и раскрытие транзитного потенциала региона.

Отмечалось, что транспортная система Центральной Азии должна, прежде всего, обеспечивать слаженные коммуникации внутри региона, а также эффективно обслуживать возрастающие транзитные потоки с использованием создаваемой современной инфраструктуры.

Подчеркнута необходимость ускорения создания регионального Совета по транспортным коммуникациям, согласования программы и соглашения по совместному развитию транспортной системы в Центральной Азии.

Во время встречи также было обращено внимание на необходимость расширения сотрудничества в энергетической сфере, с учетом долгосрочных интересов региона. Узбекистана выразил готовность рассмотреть возможности для осуществления совместных проектов по созданию современной энергетической инфраструктуры в регионе, уделяя особое внимание увеличению доли возобновляемых источников энергии.

В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества – реализация огромного туристического потенциала центральноазиатских стран. Президент Узбекистана отметил необходимость формирования единого, узнаваемого туристического бренда Центральной Азии с привлекательными общерегиональными туристическими продуктами.

С этой целью Президент Узбекистана предложил провести Международную туристическую конференцию «Путешествие по Центральной Азии».

Мирзиёев выступил также за выработку согласованных подходов к решению проблем водопользования, на основе общих долгосрочных интересов, отметил важность координации усилий стран региона, направленных на содействие достижения мира, национального согласия и экономического восстановления Афганистана.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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