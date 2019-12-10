Агентство МСБ и ОО "Сеть молодых предпринимателей "Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - В Бакинском конгресс-центре Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и Общественное объединение "Сеть молодых предпринимателей" Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между структурами, сообщает Trend с мероприятия.

Со стороны Агентства МСБ документ был подписан председателем правления Орханом Мамедовым, с противной стороны — председателем Общественного объединения Халидом Йылдырымзаде.

Меморандум подписан в рамках Первого форума молодых предпринимателей в целях поддержки начинающих бизнесменов Азербайджана

Напомним, в Баку при поддержке Агентства по развитию МСБ проходит Первый форум молодых предпринимателей.

Автор: Эльдар Джанашвили

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