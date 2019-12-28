Туркменистан вошел в десятку внешнеторговых партнеров Узбекистана

АШХАБАД/Trend/ - Туркменистан в этом году вошел в десятку внешнеторговых партнеров Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

С января по ноябрь 2019 года общий товарооборот между двумя соседними странами составил 457,8 миллионов долларов США по сравнению с 243,9 миллионами годом ранее.

Туркменистан экспортировал за отчетный период в Узбекистан товаров и продукции на 374,1 миллионов долларов США, а импортировал из этой страны на 83,7 миллиона долларов США.

Туркменистан закупает минеральные удобрения, овощи, транспорт, стройматериалы, электрооборудование, а продает нефтепродукты, полимеры и хлопчатобумажную пряжу.

Отметим, что тенденция роста обозначилась в прошлом году. Общий товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном в 2018 году составил 274 миллионов долларов США по сравнению с 159 миллионами в 2017 году.

Примечательно, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является проект по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан–Китай, реализованный в 2009 году.

Туркменистан в декабре приступил к экспорту электроэнергии в Узбекистан. На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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