ЕБРР повысит инвестиционную привлекательность Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) привнес свой огромный опыт, накопленный за последние два десятилетия, в развитие и поддержку инвестиционных советов иностранных инвесторов в более чем десяти странах его деятельности, а теперь и в Узбекистане, сказал Trend представитель ЕБРР.

Совет иностранных инвесторов (СИИ) при президенте Узбекистана Шавкате Мирзиёеве был официально создан указом главы государства 13 ноября 2019 года.

"В Узбекистане СИИ является флагманской платформой реформ, поощряющей открытый обмен между узбекскими властями, сообществом инвесторов и международными финансовыми организациями, уполномоченными предлагать практические решения, которые должны быть одобрены властями, в целях повышения привлекательности Узбекистана для инвестирования, ведения бизнеса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ЕБРР является постоянным членом СИИ и членом Координационного органа исполнительного комитета СИИ.

После принятия новой страновой стратегии для Узбекистана в 2018 году ЕБРР подписал 12 проектов на сумму почти 400 миллионов евро, что является рекордным уровнем деловой активности Банка в стране за один год. В этом году ЕБРР уже инвестировал в экономику страны почти 250 миллионов евро.

"Мы возобновили нашу деятельность в стране в конце 2017 года, и наш уровень инвестиций отражает спрос со стороны государственного и частного секторов Узбекистана на наше финансирование. Наши подписанные обязательства на 2019 год составляют 475 миллионов евро, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году", - сказал представитель ЕБРР.

В 2018 году Совет директоров ЕБРР утвердил новую стратегию для Узбекистана, которая определяет приоритеты банка на ближайшие пять лет.

В новой страновой стратегии ЕБРР говорится о необходимости укрепления демократических институтов страны, расширения роли гражданского общества, обеспечения большей свободы средств массовой информации и поощрения женского предпринимательства.

На сегодня ЕБРР инвестировал 1,3 миллиарда евро в 70 проектов в экономике Узбекистана. Поддержка малого бизнеса особенно важна, так как страна движется к реформированию своей экономики и укреплению частного сектора.