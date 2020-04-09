Грузия привлекает аналитиков к разработке плана выхода из экономического кризиса

БАКУ/Trend/ - Экономическая команда правительства Грузии будет разрабатывать план выхода из вызванного коронавирусом экономического кризиса вместе с аналитиками и представителями исследовательских организаций, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария.

Глава правительства уже провел совещание с экспертами путем видеоконференции.

Премьер отметил, что будет создана специальная платформа для обмена мнениями и разработка рекомендаций продолжится в интенсивном режиме.

Как сообщают в администрации правительства, аналитики и представители исследовательских центров оценили принятые правительством меры как "позитивные и эффективные". Было отмечено, что их виденье стратегии борьбы с экономическими вызовами во много схожа с правительственной.

В ходе видеоконференции стороны затронули и важность разработки эффективного посткризисного плана, чтобы страна после пандемии коронавируса смогла в скором времени вернуть конкурентоспособность в изменившейся экономической среде.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса в Грузии понесли убытки такие сферы экономики как туризм, сфера отдыха и развлечений, а также транспорт и часть торговли.

Курс лари упал на фоне остановившейся мировой экономики и резкого падения цен на нефть на мировых рынках. Все это стало серьезным шоком для грузинской экономики, и власти уже признали, что сохранить темп роста экономики в этом году не удастся.

Правительство Грузии ранее заявляло, что планирует разработать кредитно-гарантийную схему, которая поможет компаниям в посткризисный период. Речь идет о выделении для такой системы 2 миллиардов лари (около 600 миллионов долларов).

Часть этой суммы также будет направлена на оплату коммунальных услуг за март, апрель и май для части граждан.

Оставшиеся деньги будут пущены на поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест. Также всем желающим власти помогли отсрочить выплаты по кредитам на три месяца.

Помимо этого, минсельхоз разработал "Государственную программу по сохранению цен на продукты питания", которая будет реализована Агентством по развитию села и сельского хозяйства совместно со Службой доходов. Согласно проекту, для компаний-импортеров, которые закупают девять основных продуктов питания, с 15 марта по 15 мая государство будет субсидировать разницу курса. Таким образом, цены не повысятся на рис, макароны, подсолнечное масло, муку, сахар, пшеницу, сухое молоко, гречку и бобы.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)