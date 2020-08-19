Astana Hub нацелен на развитие региональных отношений в Казахстане

Бизнес 19 августа 2020 19:13 (UTC+04:00)
Astana Hub нацелен на развитие региональных отношений в Казахстане
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Одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля
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