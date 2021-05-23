В Азербайджане выросло производство сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане производство сельскохозяйственной продукции в январе - апреле 2021 года в фактических ценах составило 1,447 миллиона манатов, что на 2,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Госкомстата.

Производство продукции в сфере животноводства в указанный период выросло на 2,3 процента - до 1,343 миллиона манатов, в сфере растениеводства – на 2,6 процента, до 104 миллиона манатов.

Отметим, что в прошлом году производство сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составило 8,428 миллиарда манатов, что на два процента больше, чем в 2019 году. В указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 3,1 процента (до 4,4 миллиарда манатов), в сфере растениеводства – на 0,8 процента (до 4,028 миллиарда манатов).

ВВП Азербайджана в 2020 году составил 72,432 миллиарда манатов, что на 4,3 процента меньше аналогичного показателя 2019 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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