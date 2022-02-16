Аграрная партия Туркменистана выдвинула кандидата для участия в президентских выборах

Бизнес 16 февраля 2022 10:13 (UTC+04:00)
Аграрная партия Туркменистана выдвинула кандидата для участия в президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Аграрная партия Туркменистана на своем внеочередном съезде выдвинула кандидатуру заместителя главы органа исполнительной власти Марыйского региона Агаджана Бекмырадова на пост главы государства на предстоящих досрочных президентских выборах, сообщает Trend со ссылкой на Central Asia News.

Бекмырадов занимает нынешнюю должность с 2017 года.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому начать подготовку к проведению досрочных президентских выборов, которые намечены на 12 марта.

С 14 февраля в Туркменистане стартовала избирательная кампания по выборам президента.

Вице-премьер Сердар Бердымухамедов стал первым кандидатом на пост главы государства на предстоящих досрочных президентских выборах в Туркменистане.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)

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