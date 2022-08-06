Китай нацелен на увеличение импорта из Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Китай предпринимает шаги для увеличения импорта продукции из Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на кыргызское правительство.

Данный вопрос обсуждался в ходе 15-го заседания межправительственной кыргызско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в режиме видеоконференции.

Сопредседатель комиссии с китайской стороны - замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь отметил, что китайская сторона придает важное значение реализации проектов, связанных со строительством Чуйского обводного канала, железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, реабилитацией автомобильных дорог в Бишкеке.

Он также подчеркнул, что китайская сторона прилагает усилия для увеличения поставок продукции из Кыргызстана, в том числе сельскохозяйственной, на рынок Китая.

Стороны отметили поступательное развитие инвестиционного сотрудничества между двумя странами и выразили намерение предпринять шаги по реализации запланированных проектов, на осуществление которых повлияла пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры.