Цены на нефть упали на фоне глобального ухода от риска

Цены на нефть снижаются во вторник вслед за падением мировых рынков акций на фоне укрепления доллара США, сообщает Интерфакс.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,72 (1,06%) - до $66,9 за баррель. В понедельник контракты подешевели на $0,96 (1,4%) - до $67,62 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,7 (1,09%) - до $63,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подешевели на $1,3 (1,99%) - до $64,15 за баррель.

"То, что еще недавно оказывало поддержку нефтяному рынку, теперь стало для него проблемой, - приводит MarketWatch слова аналитика Society of Technical Analysts Колина Сизински. - Это ситуация на валютном рынке, где курс доллара вошел в фазу роста после снижения, а также тот факт, что сокращение запасов нефти может смениться повышением".

Укрепление доллара является неблагоприятным фактором для сырьевых активов, цены которых номинированы в американской валюте, поскольку повышает стоимость этих активов для держателей других валют.

Данные Минэнерго США о запасах топлива в США по итогам прошедшей недели могут указать на увеличение запасов нефти на 2,5 млн баррелей, прогнозируют эксперты Price Futures Group.

Как стало известно на прошлой неделе, производство нефти в США в ноябре превысило 10 млн баррелей в сутки впервые почти за 50 лет.

"На фоне резкой коррекции фондовых рынков цены на нефть могут оказаться под серьезной угрозой, если трейдеры предпочтут отказаться от рискованных инвестиций и уйти в защитные активы", - говорит Сизински.

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