В МЭА считают, что соглашение ОПЕК+ может достичь цели уже к маю

13 апреля 2018 12:38 (UTC+04:00)

Сделка ОПЕК+, нацеленная на снижение запасов стран ОЭСР до средних за пять лет уровней, может достичь целевого уровня уже к маю. К такому мнению эксперты МЭА пришли в своем апрельском отчете, сообщает ТАСС.

Из него следует, что этот показатель снизился на 26 млн баррелей - до 2,84 трлн баррелей. По итогам февраля запасы стран ОЭСР превышали среднюю за пять лет норму всего на 30 млн баррелей. "Целевое значение может быть достигнуто уже к маю, если брать в расчет ограничение баланса на рынке во втором квартале 2018 года. Запасы по нефтепродуктам уже находятся в дефиците", - говорится в отчете.

"Если предложение на рынке продолжит уменьшаться, то возможно, что когда мы будем публиковать данные по запасам в ОЭСР через месяц или два (данные по запасам публикуются с задержкой на два месяца), они уже достигнут или даже опустятся ниже значения среднего за пять лет уровня", - говорится в отчете.

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