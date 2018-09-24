Министерство энергетики Азербайджана об объединении энергетических систем Азербайджана, Ирана и Грузии (Эксклюзив)

24 сентября 2018 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Создание электрокоридора Азербайджан-Иран-Грузия является одним из приоритетных вопросов, сказали Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

"Реализация энергетического коридора "Азербайджан-Иран-Грузия" является одним из наших приоритетов. Нынешняя техническая мощность импорта-экспорта электроэнергии между энергосистемами Азербайджана и Грузии составляет 650 мегаватт, между энергосистемами Азербайджана и Ирана – 400 мегаватт. Принимаются меры по расширению данных мощностей, также ведутся переговоры по развитию энергетического коридора Азербайджан-Иран-Грузия", - сообщили в министерстве.

В Минэнерго отметили, что в настоящий момент продолжаются переговоры с министерством энергетики России о строительстве второй межгосударственной линии электропередачи "Яшма-Дербент".

"На трехсторонней встрече заместителей министров энергетики Азербайджана, России и Ирана, состоявшейся в апреле текущего года в Баку, было принята договоренность о проведении мероприятий, связанных со строительством второй межгосударственной 330 – киловольтной линии электропередачи "Яшма-Дербент" между энергосистемами Азербайджана и России. В соответствии с этой договоренностью, в рамках рабочей группы проводятся обсуждения с участием представителей министерств энергетики двух стран. Второе заседание рабочей группы планируется провести в Москве", - сообщили в Минэнерго.

Отметим, что мощность энергетической системы Азербайджана составляет более 6 тысяч мегаватт.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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