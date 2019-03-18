Халед аль-Фалих: Главная цель стран-производителей нефти - нормализовать глобальные запасы "черного золота"

18 марта 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главная цель стран-производителей нефти заключается в том, чтобы нормализовать глобальные уровни запасов нефти.

Об этом, как передает в понедельник Trend, сказал министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед Абделазиз аль-Фалих на 13-ом заседании Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию.

По словам министра, в прошлом году удалось добиться стабилизации рынка благодаря реализации ряда мер. Он добавил, что несмотря на все успехи, многое еще предстоит сделать.

"Я очень рад, что это заседание проходит здесь в Баку, на родине нефти. Мы сегодня здесь собрались праздновать успех нефтяной промышленности Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что 18 марта в Баку проходит 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсуждают текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания пройдет презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и будет выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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