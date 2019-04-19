Турция, Азербайджан и Туркменистан обсудят энергетические вопросы

БАКУ /Trend/ - Анкара, Баку и Ашхабад обсудят энергетические вопросы во время совместной встречи министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана - Фатиха Дёнмеза, Первиза Шахбазова и Чарымырата Пурчекова.

Об этом сообщили Trend в пятницу в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

Как отметили в министерстве, трёхсторонняя встреча министров энергетики, состоится 19 апреля в Стамбуле.

«В рамках встречи министров трех государств ожидается обсуждение совместных энергетических проектов, и в том числе перспективы дальнейшего сотрудничества в данной сфере», - сказали в министерстве.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

виттер: @rhafizoglu

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