Оглашены объёмы экспорта сырой нефти из Азербайджана в Турцию

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе-марте 2019 года поставил в Турцию 222,9 тысячи тонн сырой нефти, сообщает Trend со ссылкой на отчет, размещенный на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Согласно отчету, объём экспорта сырой нефти из Азербайджана в Турцию в марте составил 15,9 тысячи тонн.

Как отмечается, доля Азербайджана в общем импорте Турцией сырой нефти в марте 2019 года составила 0,43 процента.

Турция, в свою очередь, экспортировала 240,2 тонн авиационного топлива в Азербайджан в марте 2019 года, говорится в отчете.

В целом, за указанный период Турция импортировала примерно 2,5 миллиона тонн сырой нефти.

Отметим, что Турция получает нефть из Азербайджана через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Общая протяженность нефтепровода БТД - 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1076 километров - Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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