В Казахстане введут в строй ряд объектов по производству возобновляемой энергии

2 июля 2019 11:13 (UTC+04:00)

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