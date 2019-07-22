ЮГК является результатом комплексной координации между странами, компаниями и строительными технологиями - TAP

22 июля 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) и «Южный газовый коридор» (ЮГК) в целом являются результатом комплексной координации между странами, компаниями и строительными технологиями.

Как передает Trend в понедельник со ссылкой на консорциум TAP, об этом сказал менеджер по внешним связям TAP в Италии Давид Семпио.

«TAP - это история успеха. Это история сотрудничества между разными народами и культурами. История, где технологии обеспечивают экологическую, социальную и экономическую безопасность», - сказал он.

Семпио добавил, что консорциум TAP всегда уделяет большое внимание таким вопросам, как защита морской и сухопутной среды и активное участие заинтересованных сторон.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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