НПЗ STAR переработал 4,5 млн тонн нефти (ФОТО)

ИЗМИР /Trend/ - До настоящего времени нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR переработал 4,5 млн тонн нефти.

Об этом сказал генеральный директор завода Месут Илтер, сообщает в четверг Trend

По его словам, завод, построенный SOCAR в Алиага (Измир), стал работать в полную силу с сентября 2019 года.

Гендиректор завода сказал, что завод осуществил первую продажу в январе этого года, и до настоящего времени на заводе переработано 4,5 млн тонн нефти: «До конца этого года этот показатель планируется увеличить до 8 млн тонн».

Он подчеркнул, что наряду с удовлетворением потребностей внутреннего рынка, завод Star экспортирует свою продукцию в страны Средиземноморья и Северной Европы: «Долгосрочная перспектива завода – в полном объеме реализовать свою продукцию на внутреннем рынке. Завод в одиночку обеспечивает 25% нужд Турции в переработанной нефти. На заводе общей нефтеперерабатывающей мощностью в 10 млн тонн, наряду с 4,8 млн тонн дизельного топлива и 1,6 млн тонн нафты, производится авиационное топливо и LPG. Производственная мощность завода Star - 214 тыс. баррелей нефти в день».

Генеральный директор добавил, что на рынок поставляются также дизельное и авиационное топливо, СПГ, нефтяной кокс: «НПЗ Star будет снабжать Стамбульский аэропорт большой частью производимого авиатоплива. И среди клиентов Star будут и другие аэропорты».

Было отмечено, что годовая потребность Турции в авиатопливе около 5 млн тонн. Расширение туристического сектора и появление такого большого потребителя как новый Стамбульский аэропорт повысят ее до 6-6,5 млн тонн. Ожидается, что через 7-8 лет в Турции не будет необходимости в импорте авиатоплива.

Напомним, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась торжественная церемония открытия НПЗ Star.

Общая нефтеперерабатывающая мощность завода составит 10 миллионов тонн, в качестве основного поставщика сырья предприятия выступает азербайджанская госкомпания SOCAR.

Завод позволит значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции.

На заводе стоимостью 6,3 миллиарда долларов, построенном SOCAR в районе Алиага турецкого города Измир, на территории нефтехимического комплекса Petkim, будут производиться 1,6 миллиона тонн нафты, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 4,8 миллиона тонн низкосернистого дизельного топлива, 700 тысяч тонн нефтяного кокса, 420 тысяч тонн смешанного ксилена и 160 тысяч тонн серы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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